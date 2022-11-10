МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Государственная служба статистики Украины заявила, что в октябре годовая инфляция в стране выросла до 26,6%, а по сравнению с сентябрем увеличилась на 2,5%. Годовая инфляция в Молдавии достигла 34,6 процента

Согласно таблице, представленной на сайте ведомства, инфляция в октябре 2022 года выросла на 26,6% по сравнению с октябрем 2021 года.

"Инфляция на потребительском рынке в октябре 2022 года по сравнению с сентябрем 2022 года составила 2,5%, а с начала года — 24,8%", — говорится в заявлении ведомства на сайте.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция на Украине, по данным Нацбанка, по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.

Кроме того, Госстат сообщил о росте в октябре 2022 года цен на продукты питания на 4,2% по сравнению с сентябрем, в то время как стоимость яиц за месяц повысилась на 60%.

"На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли (по сравнению с сентябрем 2022 года — ред.) на 4,2%. Больше всего (на 60,5%) подорожали яйца. Выросли цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясную продукцию, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко", — говорится в заявлении ведомства на сайте.

Как показано в таблице, по сравнению с октябрем 2021 года цены на яйца выросли на 81,4%, на рыбу и продукты из рыбы — на 44,2%, цены на овощи увеличились на 78,8%.