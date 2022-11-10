МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. США показывают прогресс в понижении инфляции на фоне роста экономики и рынка труда, заявил американский лидер Джо Байден. "Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США

Так президент США прокомментировал данные по изменению потребительских цен в стране.

По сообщению Минтруда США, потребительские цены в стране по итогам октября выросли на 7,7% в годовом выражении после роста на 8,2% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.

"Сегодняшний отчет показывает, что мы делаем прогресс в снижении инфляции без потери прогресса, который мы совершили в экономическом росте и новых рабочих местах", — следует из заявления Байдена.

По его словам, возвращение нормального уровня инфляции потребует времени.