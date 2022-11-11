ВАШИНГТОН, 11 ноя — ПРАЙМ. Власти США лишили российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства, заявили в четверг в американском министерстве торговли.

"Это решение является важным признанием увеличения российского государственного влияния на их экономику, которая ставит отрасли промышленности США в невыгодное положение при попытке конкуренции на глобальном уровне", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в минторге, принятое решение даст США возможность "в полную силу" применять американское антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций", которые они совершают в соответствии с законом.

Министерство торговли США в четверг сообщило, что американские власти больше не будет оценивать Россию как рыночную экономику в своих антидемпинговых процедурах.

В октябре 2021 года минторг в последний раз подтвердил рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур США.

Как отмечали тогда в российском Минэкономразвития, решение минторга США означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения к Всемирной торговой организации.

По данным министерства экономического развития РФ, рыночный статус был предоставлен России со стороны минторга США в 2002 году. До этого момента Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности российских экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам со стороны США.