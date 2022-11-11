МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Решение США считать экономику России "нерыночной" ни на что не повлияет, так как экономические связи между Россией и США и так обрушены, а экономика РФ от этого не перестанет быть капиталистической, считает российский эксперт, автор Telegram-канала "Санкции. Экспертиза" Иван Тимофеев. American Conservative: Китай "украл" у США Латинскую Америку

Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает российскую экономику статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Это решение, по данным министерства, даст США возможность "в полную силу" применять национальное антидемпинговое законодательство в отношении России и снизить давление на американские предприятия из-за "несправедливых импортных операций". Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что это "нелогичное" решение увеличит дисбаланс на мировых рынках, который вызван многочисленными нелегитимными односторонними барьерами. Посол пояснил, что имеет в виду рост цен, нарушения в цепочках поставок, проблемы в сфере продовольственной безопасности.

"Трудно судить, почему это решение принято именно сейчас, но по факту оно мало что меняет. США уже достаточно давно приняли закон, через конгресс он прошел, что Россия перестает быть страной, с которой ведутся нормальные торговые отношения. Аналогичные меры принимали в Евросоюзе, Японии. То есть шаги США к тому, чтобы в отношении России применять дискриминационную торговую политику, наряду с санкциями, уже давно были сделаны. Сейчас очередное движение, которое я бы не назвал что-то принципиально меняющим", — заявил Тимофеев РИА Новости.

Он отметил, что российско-американские торговые отношения и так резко сократились из-за санкций, как и в целом экономические отношения с Западом. Санкции ослабляют не российскую, а европейскую экономику, заявил Орбан

"Санкции, которые вводят сами США, повредили большому числу связей российских компаний со своими западными контрагентами. Но это не значит, что из-за этого российская экономика перестала быть капиталистической. Она такой остается, просто перестраиваются структуры ее связей с внешним миром: постепенно увеличивается присутствие на восточных рынках, поставки импорта из незападных стран", — добавил эксперт.

По его прогнозу, от американской оценки внутри самой России также ничего не изменится.

"Выстраивание рыночной экономики — оно в наших интересах. Рыночная экономика нам в том числе помогает адаптироваться к санкционному режиму, она более гибкая по сравнению с другими типами. Выстраивание такой экономики ведется в интересах России, а не ради галочки США. Сам термин "рыночная экономика" очень широкий, есть ее разные типы. У нас действительно государство является значимым игроком, но если сравнивать с советской экономикой, то она коренным образом отличается. Россия — капиталистическая страна, независимо от мнения Минторговли США она таковой будет оставаться", — отметил эксперт.

По данным Минэкономразвития России, минторг США признал российскую экономику рыночной в 2002 году. До этого Россия считалась страной с "нерыночной" экономикой, что ухудшало возможности российских экспортеров для защиты их интересов и приводило к завышенным антидемпинговым пошлинам со стороны США.