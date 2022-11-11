МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Объем экспорта из Германии в Россию упал на 52,9% по итогам сентября в годовом выражении, при том что общий экспорт вырос на 20%, а объем импорта из РФ снизился на 37,4%, в том числе ввоз нефти и газа упал на 69% в натуральном выражении, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis). Турция увеличила экспорт одеял и печей в Европу в связи с энергокризисом

"В сентябре 2022 года Германия экспортировала товаров на общую сумму 142,1 миллиарда евро, что на 20,2% больше, чем в сентябре 2021 года. Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9%, до 1,1 миллиарда евро, вследствие войны на Украине и санкций, введенных против России", — говорится в сообщении.

В то же время импорт в Германию из России снизился на 37,4% и составил 1,8 миллиарда евро. Прим этом объем мирового импорта в страну вырос на 31,3%, до 134 миллиарда евро.

Агентство также отмечает, что импорт нефти и природного газа из России упал на 69%, до 1,5 миллионов тонн в натуральном выражении, и почти вдвое в стоимостном — до 0,8 миллиарда евро.

Что же касается крупных внешнеторговых партнёров, то экспорт из Германии в США вырос на 63,1% в годовом выражении, во Францию — на 20%, в Нидерланды — на 3,9%.