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Еврокомиссия ухудшила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год
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Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 3,1% с ранее ожидавшихся 3,2%, говорится в осеннем докладе ЕК. Прогноз роста на 2023 год также ухудшен – до 2,5%... ПРАЙМ, 11.11.2022
экономика, новости, ек, мир, ввп
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 3,1% с ранее ожидавшихся 3,2%, говорится в осеннем докладе ЕК.
Прогноз роста на 2023 год также ухудшен – до 2,5% против весенней оценки в 3,5%. В 2024 году ЕК ожидает восстановления роста до 3,1%. В 2021 году рост мирового ВВП составил 6%.
"Мировой рост сталкивается с рядом препятствий, и ожидается, что он останется слабым во втором полугодии 2022 года и в 2023 году", — говорится в докладе.
Как сдерживающие факторы комиссия отмечает высокую инфляцию, политику повышения процентных ставок центробанками и политику "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу.
"Активность несколько восстановится — до 3,1% в 2024 году, поскольку инфляционное давление ослабнет, восстановятся цепочки поставок и торговые каналы", — предполагает ЕК.