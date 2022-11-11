МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз роста мирового ВВП на 2022 год до 3,1% с ранее ожидавшихся 3,2%, говорится в осеннем докладе ЕК. Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП Китая по итогам 2022 года

Прогноз роста на 2023 год также ухудшен – до 2,5% против весенней оценки в 3,5%. В 2024 году ЕК ожидает восстановления роста до 3,1%. В 2021 году рост мирового ВВП составил 6%.

"Мировой рост сталкивается с рядом препятствий, и ожидается, что он останется слабым во втором полугодии 2022 года и в 2023 году", — говорится в докладе.

Как сдерживающие факторы комиссия отмечает высокую инфляцию, политику повышения процентных ставок центробанками и политику "нулевой терпимости" Китая к коронавирусу.

"Активность несколько восстановится — до 3,1% в 2024 году, поскольку инфляционное давление ослабнет, восстановятся цепочки поставок и торговые каналы", — предполагает ЕК.