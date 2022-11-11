МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и все возвратится обратно в страну, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Мир дедушки Байдена улетает": Медведев высказался об итогах выборов в США

"Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию", — написал он в своем Telegram-канале.

Зампред Совбеза добавил, что "алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним, а кликушество и паникерство — нет". По его мнению, не следует давать повода для радости "врагу ближнему и дальнему", а следует почаще напоминать ему "о величии и безграничности Русского мира".

Медведев также рассказал, что сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе, где были заслушаны доклады исполнителей гособоронзаказа, федеральных ведомств по вопросам обеспечения Вооружённых сил РФ современным оружием.