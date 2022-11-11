МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в ноябре значительно снизился, до 54,7 пункта с октябрьских 59,9 пункта, сообщается на сайте университета. Торги на рынке акций США начались с повышением

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя лишь до 59,5 пункта.

Индекс потребительских настроений снизился впервые после роста последних трех месяцев и оказался на минимуме с июля нынешнего года, когда он составлял 51,5 пункта.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, снизился до 57,8 пункта с 65,6 пункта в октябре, аналитики ожидали снижения лишь до 64 пунктов. Индекс экономических ожиданий при этом снизился до 52,7 пункта с 56,2 пункта в сентябре.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.