МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Около 203 миллионов долларов необходимо Киеву для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Еврокомиссия предложила новый пакет кредитной помощи Украине

"На восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ требуется более 2,5 миллиардов гривен (около 68 миллионов долларов — ред.). На приведение в порядок объектов операторов системы распределения электроэнергии по самым скромным подсчетам следует направить около 5 миллиардов гривен (около 135 миллионов долларов — ред.)", — сказал Шмыгаль на заседании правительства, запись которого опубликована в его Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что плановые отключения электроэнергии, в октябре затронувшие более 9 миллионов граждан, будут продолжаться.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.