СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – ПРАЙМ. Административной столицей Херсонской области временно станет город Геническ, сообщил РИА Новости представитель администрации региона, пресс-секретарь зампред правительства Херсонской области Александр Фомин. Госдума определила особенности налогообложения в новых регионах

По данным Минобороны России, переброска войсковой группировки с правого берега реки Днепр на левый на Херсонском направлении была завершена, потерь в технике и личном составе нет. Административная столица Херсонской области город Херсон находится на правом берегу.

"На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", — сказал Фомин.

Геническ находится на юге Херсонской области в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, он считается курортным и портовым городом.

В середине октября российские власти решили отселить жителей четырех муниципалитетов на правом берегу Днепра в глубь Херсонской области и другие субъекты России в связи с постоянными украинскими обстрелами, риском затопления в случае удара по плотине Каховской ГЭС, а также возможностью изоляции группировки Вооруженных сил России на левом берегу.

Командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин сообщил, что обстановка в Херсоне стала опасной для жизни мирных людей. По состоянию на начало ноября с правобережья были эвакуированы 115 тысяч человек, и министр обороны Сергей Шойгу согласился начать переброску войск на левый берег и организовать линию обороны Вооруженных сил России по рубежу Днепра.

Украина продолжает стягивать войска к региону и производить регулярные обстрелы Херсона, других населенных пунктов области и плотины Каховской ГЭС. В случае разрушения плотины водой из Каховского водохранилища будет затоплена существенная часть Херсонской области.