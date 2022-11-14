МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин выступает против политизации экономических связей, торговые войны подрывают правила международной торговли, следует из распространенного китайским МИД сообщения. Почему Китай не оправдает надежд

Си Цзиньпин и Байден провели очную встречу в рамках саммита "Большой двадцатки", которая длилась 3 часа 12 минут.

"Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", — подчеркнул китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, официальный Пекин выступил против "политизации и вепонизации экономических и торговых связей".