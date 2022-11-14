Си Цзиньпин высказался против политизации экономических связей
Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против политизации экономических связей
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил президенту США Джо Байдену, что Пекин выступает против политизации экономических связей, торговые войны подрывают правила международной торговли, следует из распространенного китайским МИД сообщения.
Си Цзиньпин и Байден провели очную встречу в рамках саммита "Большой двадцатки", которая длилась 3 часа 12 минут.
"Развязывание торговых и технологических войн, создание препятствий и барьеров, насильственное рассоединение и разрыв цепочек поставок полностью нарушают принципы рыночной экономики и подрывают правила международной торговли. Этим можно лишь нанести вред другим и не принести пользы себе", — подчеркнул китайский лидер.
По словам Си Цзиньпина, официальный Пекин выступил против "политизации и вепонизации экономических и торговых связей".