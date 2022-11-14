МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская и американская стороны проводят переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков ответил на заявление Сунака о "превращении продовольствия в оружие"

"Да, мы подтверждаем, что сегодня проходят российско-американские переговоры в Анкаре. Это была инициатива американской стороны", — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что повестка двусторонней встречи не раскрывается.

Ранее появилась информация, что переговоры идут между главами ЦРУ и СВР России.