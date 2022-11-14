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Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил Песков
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Российская и американская стороны проводят переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Да, мы подтверждаем, что сегодня... ПРАЙМ, 14.11.2022
экономика, новости, россия, сша, дмитрий песков, переговоры
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российская и американская стороны проводят переговоры в Анкаре по инициативе Вашингтона, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Да, мы подтверждаем, что сегодня проходят российско-американские переговоры в Анкаре. Это была инициатива американской стороны", — сказал пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что повестка двусторонней встречи не раскрывается.
Ранее появилась информация, что переговоры идут между главами ЦРУ и СВР России.