МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в июле-сентябре выросла до 3,6% с уровня июня-августа в 3,5%, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Вышли данные о безработице в Китае за 10 месяцев

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, прогнозировали сохранение показателя на отметке июня-августа. В аналогичный период годом ранее безработица составляла 4,3%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в стране в июле-сентябре составило 1,224 миллиона человек, снизившись на 69 тысяч по сравнению с показателем за апрель-июнь и на 227 тысяч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в июле-сентябре выросло в годовом выражении на 148 тысяч и составило 32,739 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,5%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 6% в годовом выражении, а без учета — на 5,7%. Аналитики прогнозировали рост на 5,9% и 5,5% соответственно.