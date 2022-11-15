МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Генассамблея ООН не поможет западным странам легализовать украденные российские активы, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. В Совфеде назвали резолюцию ГА ООН "международным бандитизмом"

"Никакие резолюции в ООН не помогут легализации украденных Западом резервов России", — написал сенатор в Telegram, добавив, что замороженные активы должны быть полностью возмещены.

По словам вице-спикера верхней палаты парламента Константина Косачева, вопросы возмещения ущерба должны решаться только через Международный суд ООН.

"Почему резолюция принята именно Генеральной Ассамблеей ООН? Ответ: потому что только в этом органе ООН у коллективного Запада есть, пусть и сманипулированное, но все же большинство, а у России нет права вето", — пояснил сенатор.