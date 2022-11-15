МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Франции в 3-м квартале немного снизился и вернулся к достигнутому в прошлом году минимуму за 14 лет. Об этом сообщило во вторник государственное агентство статистики INSEE. Безработица в Великобритании выросла в июле-сентябре

В 3-м квартале уровень безработицы опустился до 7,3% с 7,4% во 2-м квартале. С 4-го квартала прошлого года он остается в диапазоне 7,3%-7,4%.

Данные за 3-й квартал совпали со срединным прогнозом орошенных Reuters экономистов.

Уровень 3-го квартала соответствует минимуму со 2-го квартала 2008 года, если не считать аномального падения еще ниже в начале пандемии в результате действия локдаунов.