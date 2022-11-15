МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не будет включать в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) компании, цепочки поставок у которых нарушились из-за веденных ограничительных мер западными странами, сообщает ведомство. ФАС получила ходатайство франчайзи KFC о приобретении Yum! Restaurants

РНП — это список участников госзакупок, которые допустили нарушения или неисполнение взятых на себя обязательств по заключенным контрактам и договорам. После включения в реестр организация не может два года участвовать в новых торгах.

"Ведомство напоминает, что неисполнение обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, к которым относится нарушение логистических цепочек из-за введенных ограничительных мер, не является основанием для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков", — говорится в сообщении ФАС.

Так, часть компаний столкнулась с невозможностью приобрести продукцию импортного производства и выполнить условия контракта в полном объеме из-за того, что заказчики отказываются от исполнения контракта в одностороннем порядке, ссылаясь на неисполнение поставщиками своих обязательств, и именно подобные ситуации — это обстоятельства непреодолимой силы, и они не должны приводить к включению сведений о поставщиках в РНП, уточняет ведомство.

В таких случаях участнику госзакупок необходимо представить информацию и документы, которые подтверждают невозможность исполнения контракта в связи с введением ограничений зарубежных стран, и комиссия ведомства будет принимать решение "на основе всестороннего, полного и объективного исследования всех доказательств, представленных сторонами на заседании", заключает ФАС.