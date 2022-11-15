МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России сейчас не сильно отличается от темпов роста цен в сопоставимых экономиках, хотя страна испытала более масштабные шоки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Центробанк сообщил о замедлении инфляции в России

"В итоге у нас сейчас инфляция не сильно отличается от инфляции в сопоставимых экономиках, хотя мы имели дело с куда более масштабными шоками", — сказала она.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 0,18% после 0,05% в сентябре, в годовом выражении замедлилась до 12,64% с 13,68% месяцем ранее.