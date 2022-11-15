МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Авторы резолюции о возмещении Украине ущерба пытаются оформить грабеж с помощью ООН, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Совфеде назвали резолюцию ГА ООН "международным бандитизмом"

"Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов (золото-валютные резервы — ред.), которые были совершенно незаконным образом заблокированы, собственно, формализация этого грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций", — ответил он на вопрос об оценке этого документа Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что резолюция ГА ООН не является юридически обязывающим документом.

Песков подчеркнул, что Россия сделает все возможное для возвращения замороженных активов, учитывая при этом "рейдерские методы" Запада.Россия будет делать всё возможное для возвращения изъятых активов с учётом рейдерских методов их захвата, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Генассамблея ООН в понедельник 94 голосами "за" приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине Россией.