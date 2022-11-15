МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла к сведению основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2023 год и период 2024-2025 годов. Пошлина на экспорт российской нефти вырастет с 1 декабря

Основной целью ДКП остается поддержание годовой инфляции вблизи 4%, а основной задачей — создание условий для успешной трансформации российской экономики. Базовый сценарий ЦБ предполагает, что годовая инфляция снизится до 5–7% в 2023 году, вернется к цели вблизи 4% в 2024 году и останется на целевом уровне в дальнейшем.

По оценкам Банка России, постепенное снижение инфляции к цели потребует поддержания ключевой ставки в диапазоне 6,5–8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6–7% годовых в среднем в 2024 году. По мере ослабления инфляционного давления ЦБ будет снижать ключевую ставку, возвращая ее в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых.

Вместе с тем процесс трансформации российской экономики может происходить как быстрее, так и медленнее, чем в базовом сценарии. Причем основные риски для этого сценария связаны с ухудшением геополитического фона и ситуации в мировой экономике в целом. В альтернативных сценариях ЦБ рассматривает возможные варианты развития ситуации. Однако при любом развитии событий как в российской, так и в мировой экономике Банк России продолжит проводить ДКП исходя из своей основной функции, закрепленной в Конституции РФ: защиты и обеспечения устойчивости рубля.

Базовый сценарий и альтернативный сценарий "Ускоренная адаптация" исходят из того, что цена на нефть снизится с 78 долларов в 2022 году до 70 долларов в 2023 году, 60 долларов в 2024 году и 55 долларов в 2025 году. Однако альтернативный сценарий предусматривает возврат к целевому показателю инфляции вблизи 4% уже к концу 2023 года при более мягкой ДКП по сравнению с базовым сценарием. В 2024–2025 годах темп прироста цен будет оставаться вблизи цели в 4% при ключевой ставке в нейтральной области 5–6% годовых.

Другой альтернативный сценарий "Глобальный кризис" исходит из того, что состояние мировой экономики становится намного хуже, чем в базовом, а геополитическое напряжение, включая введение дополнительных ограничений на российский экспорт, усиливается. При этом цена на нефть в 2023–2024 годах снижается до 35 долларов, а в 2025 году вырастет до 40 долларов. Инфляция же может ускориться до 13–16% на фоне ослабления рубля и усиления шоков предложения.

В этом сценарии Банку России придется существенно повысить ключевую ставку по сравнению с базовым сценарием и длительное время держать ее на повышенном уровне. В этом случае инфляция может вернуться к целевому показателю только к концу 2025 года.