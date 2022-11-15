МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Искусственное ослабление рубля вредно для экономики России и в том числе может привести к бегству банковских вкладчиков в иностранные валюты, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Госдума приняла к сведению план по денежно-кредитной политике на три года

"Я считаю, что искусственное ослабление рубля – это вредно. Кроме того, что у нас экспорт еще больше будет превышать импорт… это сделает менее доступным оборудование, которое мы еще получаем по импорту для модернизации экономики", — заявила она.

"Но самое главное, если граждане и бизнес будут видеть, что государство целенаправленно ослабляет рубль, ни граждане, ни бизнес не будут держать свои сбережения в рубле, они убегут в иностранные валюты. Это будет валютизация системы и потеря управления за денежными агрегатами, денежным обращением, и это будет иметь негативные последствия", — добавила глава регулятора.