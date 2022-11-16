МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о продлении до конца 2023 года действия антикризисных норм в корпоративной и других сферах. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

"Предложенные меры будут способствовать повышению стабильности хозяйственного оборота, поддержке предпринимательской деятельности, предупреждению корпоративных конфликтов и снижению негативных последствий от недружественных действий иностранных государств и международных организаций", — заявил журналистам глава комитета Сергей Гаврилов. При этом, по его словам, предстоит проделать серьезную работу по оценке целесообразности предложений, поступивших к законопроекту на этапе первого чтения.

Законопроект касается продления срока действия специального регулирования в сфере корпоративного управления и финансового рынка, дополнительных полномочий совета директоров Банка России и других мер.

В частности, на следующий год продлевается право ЦБ продать банк "Открытие" банку ВТБ без проведения торгов, а также определять обязательства, не подлежащие передаче в перестрахование Национальной перестраховочной компании.

До конца 2023 года совет директоров ЦБ сможет определять перечень информации кредитных и некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих услуги на финансовом рынке, которую они вправе не раскрывать. Одновременно продлевается и действие норм, касающихся установления ограничения на возникновение оснований для кросс-дефолтов; введения спецправил размещения российских замещающих облигаций; реорганизации кредитных организаций, попавших под ограничения недружественных стран. Китай призвал страны G20 снять односторонние санкции

На 2023 год продлевается и действие норм об осуществлении полномочий советов директоров акционерных обществ в случае уменьшения их количественного состава, особенностях определения средневзвешенной цены акций публичных обществ в случае их реорганизации, установлении последствий снижения стоимости чистых активов хозяйственных обществ ниже размера их уставного капитала.

Продлевается также право торговых центров требовать у организаций торговли и общепита из недружественных стран, приостановивших использование арендованных площадей, внесения арендной платы в размере среднемесячной платы за 2021 год.

Законопроект пролонгирует и особенности регулирования вопросов в сфере трудовых отношений, оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения, социального страхования, а также упрощенные разрешительные, квалификационные и лицензионные процедуры.

Помимо этого, в целях усиления защиты прав инвесторов законопроект уточняет порядок принудительной конвертации депозитарных расписок и принудительного перевода учета прав на ценные бумаги российских эмитентов.