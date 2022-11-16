МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ВВП Белоруссии в январе-октябре снизился на 4,7%, сообщили в Национальном статистическом комитете. ВВП Венгрии вырос в третьем квартале

"Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br159 млрд, или в сопоставимых ценах 95,3% к уровню января-октября 2021 года. Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 117%", — говорится в сообщении статкома.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко 31 октября спрогнозировал, что по итогам января-октября ВВП страны снизится на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ВВП Белоруссии в январе-сентябре снизился на 4,7%, в январе-августе падение составляло 4,9%, в январе-июле — 5,2%. Головченко ранее говорил, что, несмотря на западные санкции, экономика страны демонстрирует "хрупкую тенденцию" восстановительного роста, и ее надо закреплять. Изначально власти планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что экономика страны по итогам текущего года может сработать не хуже, чем в предыдущем. Правительство Белоруссии заявило, что намерено выполнить эту задачу.