МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 12,4% на 14 ноября с 12,52% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В России за неделю овощи подорожали на два процента

"На неделе с 8 по 14 ноября 2022 года инфляция составила 0,06%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,4% год к году", — говорится в документе.

Как отмечают в министерстве, в сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,06% за счет дефляции продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции (минус 0,15%).

"На плодоовощную продукцию сезонный рост цен продолжился. На непродовольственные товары на отчетной неделе цены не изменились. На туристические и регулируемые услуги рост цен возобновился (плюс 0,14%) вследствие удорожания авиабилетов на внутренние рейсы и услуг санаториев", — указано в документе.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.