МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Индийский рынок меди может стать одним из самых быстрорастущих в 2022 году вопреки общему тренду на замедление темпов роста спроса на этот металл. Медь подешевела на росте курса доллара к другим мировым валютам

Экономика Индии стремительно растет: увеличивается промышленное производство, а также активно реализуются новые проекты в сфере инфраструктуры и недвижимости. Накопленный спрос после пандемии коронавируса, рост доходов населения и ряд стимулирующих мер поспособствовали увеличению потребления меди.

Потребление рафинированной меди в Индии за период с января по август подскочило на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 435 466 тонн, согласно данным Международного бюро металлургической статистики. При этом во всем мире спрос увеличился всего на 4%, а в Китае — на 5%.

"Спрос на медь вернулся к доковидным уровням", — говорит Сатиш Пай, управляющий директор Hindalco Industries.

"Внутреннее потребление меди стремительно растет на фоне восстановления спроса на недвижимость… а также перехода к электротранспорту (включая электрификацию железных дорог и строительство метро) и активного осуществления новых проектов в сферах инфраструктуры и возобновляемой энергетики", — подчеркнул он.

"Мы не видим заметного замедления", — заявил Пай в ходе пресс-конференции.

В Hindalco сообщили о рекордно высоких продажах меди и медной катанки по итогам первой половины 2022-2023 финансового года (с апреля по сентябрь).

В Wood Mackenzie прогнозируют, что спрос на рафинированную медь в Индии в 2022 году вырастет более чем на 15% по сравнению с прошлым годом и составит примерно 620 000 тонн. Средние годовые темпы роста спроса на медь в Индии в 2022-2027 годах могут превысить 12%, полагают в Wood Mackenzie.

При этом мировое потребление рафинированной меди в 2022 году может увеличиться на 0,7%, а средние годовые темпы роста мирового спроса в 2022-2027 годах могут составить всего 2,5%, добавили в компании.