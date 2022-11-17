МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Автоматическое продление "зерновой сделки" на 120 дней происходит, если не поступает возражений, их не было, сказано в сообщении МИД России, размещенном на сайте министерства. В ООН назвали "зерновую сделку" важной частью глобального ответа на голод

"Текст документа предусматривает его автоматическое продление на очередные 120 дней при отсутствии возражений какой-либо из сторон. Таких возражений не поступило", — отметили в МИД.

В министерстве добавили, что российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату.

Уточняется, что 18 ноября истекает срок действия четырехсторонней сделки (Россия-Турция-Украина-ООН), подписанной в Стамбуле 22 июля.

МИД отметил взаимоувязанный "пакетный" характер договоренностей по украинскому продовольствию и эффективному выполнению Меморандума по нормализации российского сельхозэкспорта. "Мы приняли к сведению активизацию работы Секретариата ООН по выполнению взятых им на себя обязательств в этой связи и предоставленную нам информацию о промежуточных результатах его работы по снятию препятствий на поставки российских удобрений и продовольствия. Все эти вопросы должны быть решены в ходе 120 дней, на которые продлевается "пакетная сделка", — пояснили в министерстве.

Также отмечается, что после многократных напоминаний стали предприниматься усилия по разблокированию задержанных в портах Евросоюза около 300 тысяч тон российских удобрений, которые РФ безвозмездно передает нуждающимся развивающимся странам.

"Дальнейшее затягивание в осуществлении этих остро необходимых им поставок недопустимо", — указали в МИД, добавив, что "должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться".

Министерство исходит из того, что российские соображения и озабоченности будут в полной мере учтены, "что позволит обеспечить слаженную работу без перекосов и должную отдачу от полной реализации обеих Стамбульских договоренностей в интересах глобальной продовольственной безопасности", отмечает ведомство.