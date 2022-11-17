МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Речи о бессрочном продлении "зерновой сделки" не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Эрдоган подтвердил продление "зерновой сделки"

"О бессрочном продлении речи не шло", — сказал он, комментируя характер переговоров, которые предшествовали решению продлить сделку.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка продлевается на 120 дней.

Песков также сообщил, что Россия получила от ООН заверения о том, что работа по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений будет финализирована.

"Да, безусловно, есть заверения от ООН о том, что работа будет финализирована —по обеспечению экспорта российского продовольствия, зерна и удобрений. Мы констатируем, что эта работа ООН имеет свои результаты. Было совместное заявление США, Великобритании и ЕС, в котором говорится об изъятиях в режиме санкций для российских экспортеров продовольствия и удобрений. Это важное продвижение в позитивном ключе, и эта работа будет финализирована с тем, чтобы полностью разблокировать все прямые и косвенные проблемы, которые на этом пути стоят", — пояснил он.

Представители России, Турции, Украины и ООН заключили "зерновую сделку" 22 июля. Она предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 19 ноября.