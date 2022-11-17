БАКУ, 17 ноя — ПРАЙМ. Все российские регионы заинтересованы в расширении сотрудничества с Азербайджаном, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума в четверг. Мишустин назвал объем товарооборота России и Азербайджана за 2022 год

"Все регионы Российской Федерации заинтересованы в расширении контактов с Азербайджаном по ключевым направлениям. Это прежде всего промышленность, транспорт, судостроение, сельское хозяйство и инвестиции", — сказал он.

По словам Мишустина, "сейчас свыше 70 российских субъектов развивают сотрудничество с Азербайджаном, четверть из них имеют соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном взаимодействии".

Он отметил, что "лидеры по межрегиональному товарообороту с Азербайджаном — Москва, Краснодарский и Ставропольский края, Московская и Свердловская области, в десятку основных торговых партнеров также входят Республика Татарстан, Волгоградская и Саратовская области, Санкт-Петербург".

Мишустин обратил внимание на то, что "в числе российских субъектов, активно развивающих деловые контакты с азербайджанскими коллегами, Астраханская область, правительством которой совместно с партнерами из Азербайджана реализовано большое число проектов в области инфраструктуры, социальной сферы, налажена кооперация предприятий транспортного комплекса, проводятся совместные форумы в образовании, медицине, культуре".

"Между астраханскими и азербайджанскими портами расширяется торговое судоходство. Это значимое для нас направление, способное создать дополнительный грузопоток в рамках международного транспортного коридора Север — Юг", — добавил премьер.

По его мнению, "есть и удобные площадки для взаимодействия бизнеса" — это Азербайджанский центр в Астрахани и Астраханский деловой центр в Баку. Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках ОПЕК+ в октябре

По словам Мишустина, России и Азербайджану следует искать новые форматы кооперации ввиду сложных внешних условий, в которых им приходится работать.

"За последние годы мы смогли заметно продвинуться практически по всем направлениям сотрудничества. Однако внешние условия, в которых работают сегодня наши страны, так же как и положение дел на мировых рынках, остаются весьма сложными. В том числе — в силу недружественных шагов, предпринимаемых в отношении России коллективным Западом", — пояснил он и отметил, что Запад использует незаконные односторонние санкции, приемы нечестной конкуренции и протекционистские меры.

"При этом пытаются разрушить устоявшуюся архитектуру многосторонней торговой системы. В этой ситуации, конечно, нужно искать новые форматы кооперации", — добавил он.

Мишустин отметил необходимость максимального использования возможностей, которые дают выстроенные за многие годы добрососедские отношения. В этом контексте, по мнению Мишустина, значимую роль играет расширение межрегионального сотрудничества.

"Наполнение такого партнерства конкретным содержанием, вовлечение в него новых участников, руководителей наших регионов, ваших регионов — это наше приоритетная задача. Ее решение послужит дальнейшему росту наших национальных экономик, повышению качества жизни наших людей, в целом, сближению наших народов", — заявил премьер.