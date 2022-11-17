МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Взаимная торговля Азербайджана и России поступательно растет, значительные перспективы есть у взаимодействия в транспортно-логистической сфере, сообщил премьер-министр Азербайджана Али Асадов в четверг на пленарном заседании XI Российско-Азербайджанского межрегионального форума. Мишустин отметил интерес всех регионов к сотрудничеству с Азербайджаном

"Одним из основных направлений нашего сотрудничества является торгово-экономическая сфера, на Южном Кавказе Азербайджан является основным торговым партнером России", — сказал руководитель правительства Азербайджана, напомнив, что первое зарубежное торговое представительство страны было открыто именно в России.

По его оценке, "впечатляет поступательная динамика роста взаимной торговли". Асадов сказал, что в 2021 году азербайджанская сторона зафиксировала рост товарооборота более чем на 12%, "а по итогам десяти месяцев текущего года взаимная торговля выросла более чем на 20% и составила порядка 3 миллиардов долларов".

Премьер-министр Азербайджана отметил продолжающееся наращивание инвестиционного сотрудничества. "Вырисовываются хорошие перспективы для участия российских компаний в проектах промышленных парков Азербайджана", — сказал он, отметив, что "на данном этапе продолжаются переговоры по ряду новых инициатив".

По мнению Асадова, "ключевым направлением азербайджано-российского сотрудничества является транспортно-транзитная сфера". "За десять месяцев текущего года объем грузоперевозок между Азербайджаном и Россией вырос более чем на 22%", — подчеркнул руководитель правительства Азербайджана. Он обратил внимание на большое значение международного транспортного коридора Север — Юг. "За девять месяцев текущего года грузоперевозки по данному маршруту увеличились более чем на 15%, запуск проекта на полную мощность способствует развитию региона, содействует торговле, транзиту и общему экономическому развитию наших стран, а также других государств-участников", — указал Асадов. Он добавил, что новые возможности в транспортно-логистической сфере может дать Зангезурский коридор.

По оценке премьер-министра Азербайджана, Москва и Баку также успешно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, перспективным также будет сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии.

"Очень важная для нас часть взаимоотношений — гуманитарные связи", — отметил Асадов, уточнив, что в школах с обучением на русском языке в Азербайджане учатся более 148 тысяч школьников.

"Азербайджан и России связывают многовековые связи, которые выстраиваются на принципах добрососедства, дружбы и взаимного уважения, наше сотрудничество приобрело сегодня характер стратегического партнерства", — указал глава правительства Азербайджана. Он обратил внимание на то, что создана прочная договорно-правовая база сотрудничества, которая насчитывает около 260 различных соглашений.