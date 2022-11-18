БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Встреча лидеров экономик-участниц форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), главное ежегодное мероприятие форума, открылась в пятницу в столице Таиланда. Путин не будет обращаться в онлайн-формате к участникам саммитов АТЭС и G20

Мероприятие в конгресс-центре имени королевы-матери Сирикит в Бангкоке проходит на фоне кризисных явлений в мировой экономике, возникших в результате пандемии COVID-19, и геополитических разногласий между крупнейшими странами, участвующими в форуме. Форум, который завершится в субботу 19 ноября, проходит полностью в очном формате впервые с 2019 года. Лозунгом бангкокского форума АТЭС стали три слова: "Открытость, Соединенность, Баланс".

Участвующие в форуме АТЭС территориально-государственные образования принято называть не странами, а экономиками, так как в составе форума присутствуют две экономически автономные территории, входящие в состав Китайской Народной Республики – Гонконг и Тайвань. Всего в составе форума 21 экономика: Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Южная Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, КНР, Мексика, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия и Вьетнам.

Российскую делегацию на лидерской встрече возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Целью АТЭС является повышение экономического роста и процветания в регионе и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества. Россия является членом АТЭС с 1998 года.