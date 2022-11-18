МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Санкционный кризис заставил работодателей устроить "зарплатную гонку" в строительстве и логистике на фоне дефицита кадров в этих отраслях, пишет РБК со ссылкой на исследование аналитиков банка данных заработных плат рекрутингового портала HeadHunter. Россиянки рассказали, в каких профессиях хотят заменить мужчин

Изучены данные о совокупном доходе работников, то есть оклады плюс премии, бонусы, которые ежеквартально предоставляют более 740 российских компаний из разных городов и отраслей.

Согласно результатам исследования, в третьем квартале среди сфер деятельности лидерами по приросту фактических зарплат стали строительство и транспортная логистика. За год доход сотрудников в них вырос на 10 и 9% соответственно. В денежном эквиваленте строители и логисты по состоянию на конец сентября получали 68,8 тысячи и 58,6 тысячи рублей в среднем.

Как отмечается, динамика доходов работников конкретных профессий коррелирует с уровнем их дефицита, который сопровождается "зарплатной гонкой" среди работодателей по мере их текущих экономических возможностей.

Уровень предложения со стороны соискателей в октябре 2022 года в сферах "строительство, недвижимость" составил 1,2 сотрудника на место против 1,6 годом ранее. В направлении "транспорт, логистика" показатель оценивается в 2,1 резюме на должность против 2,3 год назад. Чем меньше показатель, тем больше дефицит кадров и, соответственно, выше конкуренция за них среди работодателей. Нормой считается уровень в пять-шесть резюме на вакансию, тогда как показатель меньше трех является признаком дефицита кадров.