БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов начал работу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке. По прибытии в Конгресс-центр имени королевы-матери Сирикит его встретил премьер-министр Таиланда Прают Чан-очи, сообщил журналистам представитель Белоусова. В АТЭС считают, что откладывать "зеленые" реформы больше нельзя

По словам представителя, глава российской делегации принял участие в первом пленарном заседании, главной темой которого стал "Сбалансированный, всеобъемлющий и устойчивый рост". После этого участники саммита продолжили неформальный диалог с гостями страны-председателя.

"Программа саммита также предусматривает встречу глав делегаций с Деловым консультативным советом АТЭС. В субботу, 19 ноября, состоится второе пленарное заседание, которое будет посвящено вопросам развития торговли и инвестиций", — добавил представитель.

Председательство Таиланда в АТЭС в 2022 году проходит под девизом "Открытость. Взаимосвязанность. Сбалансированность". Стороны планируют выработать совместные решения по повышению стабильности и устойчивости цепочек поставок, определят дальнейшие шаги по развитию цифровой экономики в регионе и ее роли в поддержке МСП. Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества в сфере климатической повестки. Планируется принятие отдельного заявления лидеров экономик АТЭС по биоциркулярной и зелёной экономике.

В преддверии саммита в Бангкоке состоялась министерская встреча экономик АТЭС, в которой от России приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин и заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев.