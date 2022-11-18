АНКАРА, 18 ноя — ПРАЙМ. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обсудил в ходе телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и тему "зернового коридора" и двусторонние отношения стран, сообщила канцелярия Эрдогана. Египетский эксперт прокомментировал продление "зерновой сделки"

"В ходе переговоров обсуждались региональные вопросы, особенно отношения между Турцией и Россией, и развитие ситуации вокруг "зернового коридора". Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его конструктивную позицию по продлению Стамбульского соглашения об экспорте зерна на 120 дней", — сказано в сообщении.