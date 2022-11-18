БАНГКОК, 18 ноя — ПРАЙМ. Российская экономика является островком стабильности даже в условиях санкций, прогнозы по ней делать легче, чем по остальному миру; в Европе же сочетание факторов создает большую угрозу ее экономической устойчивости, считает первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Белоусов на саммите АТЭС напомнил, что цены на газ выросли не из-за Украины

Такое мнение он высказал в ходе общения с журналистами на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС). Первый вице-премьер возглавляет делегацию РФ на саммите.

"У нас в этом отношении все гораздо более устойчиво. В этом смысле Россия, как это ни покажется странным в условиях санкций, сейчас является островком стабильности. Здесь события прогнозировать легче, развитие событий, чем в мире", — сказал Белоусов в ответ на вопрос о том, насколько велики риски рецессии для глобальной и российской экономики.

"Что касается Европы, там ситуация другая. Нужно понимать, что дело не только в рецессии, рецессия — это некое следствие. Дело в том, что рынки пришли в движение, причем в движение они пришли еще в 2021 году", — продолжил он.

Белоусов напомнил практически двукратный скачок цен на металлы, когда все гадали, временное это явление или нет. "Вот это движение рынков — оно создает неопределенность очень высокую для производителей. Никто не может сейчас выстраивать долгосрочные планы. И плюс на это накладывается высокая инфляция с необходимостью ужесточения монетарной и фискальной политики, и плюс проблема долгов никуда не делась", — перечислил он.

"Вот это сочетание факторов — оно, конечно, создает очень большую угрозу для стабильности экономики, прежде всего в странах ЕС — Южной Европы, да в общем-то, уже и Германии", — добавил первый вице-премьер.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что ситуация в мировой экономике и баланс рисков за последние месяцы сместились в сторону более "жесткого" варианта развития событий. Правда, неделей позже глава ЦБ уточнила свои слова, отметив, что масштабного финансового кризиса в мировой экономике удастся избежать в случае повышения учетных ставок мировыми регуляторами, хотя они будут сдерживать экономический рост.