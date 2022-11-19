АШХАБАД, 19 ноя — ПРАЙМ. Глава верхней палаты туркменского парламента, экс-президент страны Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что товарооборот между Туркменией и Турцией за 9 месяцев текущего года превысил 2 миллиарда долларов США, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

Об этом экс-президент Туркмении сказал на переговорах с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, посетившим Ашхабад с визитом.

"Турецкая Республика является одним из ведущих торговых партнёров Туркменистана, сказал Аркадаг (Бердымухамедов), приведя в качестве примера динамику роста внешнеторгового оборота, который по итогам 2021 года составил 2 миллиарда 573 миллиона долларов, а объём торговли по результатам 9 месяцев 2022 года – 2 миллиарда 54 миллиона долларов", — говорится в сообщении.

Газета отмечает, что "таким образом, темп роста в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 13,8 процента".

"За это время Турция заняла второе место среди внешнеторговых партнёров Туркменистана", — цитирует Гурбангулы Бердымухамедова "Нейтральный Туркменистан".