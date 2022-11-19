БАНГКОК, 19 ноя — ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис не сделала никаких антироссийских выпадов в ходе выступления на саммите АТЭС. Об этом заявил на брифинге глава российской делегации Андрей Белоусов. Белоусов предрек мировой экономике идеальный шторм в ближайшие годы

"Я обратил внимание на то, что сегодня в в выступлении вице-президента Соединённых Штатов, посвященном этому переходу, никаких выпадов против России вообще не прозвучало. Была озвучена повестка Соединенных Штатов, основные приоритеты", — сказал он.

В качестве приоритетов США заявили: инклюзивный рост, декарбонизацию, борьбу с проявлениями климатического кризиса, вопросы гендерного равенства, поддержки малого бизнеса, то есть развитие тех приоритетов, которые были заложены в нынешнем саммите.

"Это можно только приветствовать, но я думаю, что эта повестка объективно будет скорректирована с развитием кризисных явлений, о которых я только что сказал. И то, что американцы сегодня никак не заявили в своем вступительном слове о тех вопросах, которые они так настойчиво ставили последнее время в связи с Украиной, — я думаю, что это хороший признак", — заключил Белоусов.

Саммит АТЭС проходит в столице Таиланда — Бангкоке — 18-19 ноября.