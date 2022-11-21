МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Заседание Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке планируется провести 9 декабря, сообщила пресс-служба президента Киргизии Садыра Жапарова. ГД вернула лицензии на вывоз спирта за пределы ЕАЭС

По ее данным, в понедельник лидер Киргизии провел телефонный разговор с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Жапаров поздравил его с убедительной победой на прошедших президентских выборах, отметив, что эта победа — "важный показатель поддержки и доверия казахского народа".

"Кроме того, лидеры стран обсудили перспективы дальнейшего двустороннего сотрудничества, вопросы регионального взаимодействия, а также подготовку предстоящего заседания Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого запланировано на 9 декабря текущего года в Бишкеке", — заявил представитель пресс-службы.