МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. К концу этого года Азербайджан снизит долю внешнего долга к валовому внутреннему продукту до 10 процентов, заявил в понедельник азербайджанский президент Ильхам Алиев. Эксперты зафиксировали отрицательную динамику ВВП Белоруссии

"В результате реформ… к концу этого года мы снизим долю нашего внешнего долга в валовом внутреннем продукте до 10 процентов. Если взять наши валютные резервы, то они в восемь раз превышают внешний долг. То есть, только редкие страны могут гордиться такими показателями", — сказал Алиев во время выступления на мероприятии, посвященном 30-летию создания правящей в стране партии "Ени Азербайджан".

Он также сообщил, что к концу 2022 года экономика Азербайджана достигнет рекордных 77 миллиардов долларов.

"В этом году наша экономика выйдет на рекордный уровень. Прогноз на конец года говорит о том, что наша экономика достигнет 130 миллиардов манатов (77 миллиардов долларов – ред.). Это рекордный показатель", — сказал глава государства.