Путин подписал закон о расширении прав лиц, контролирующих должника
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МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет права лиц, контролирующих должника. Текст закона размещен на интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, теперь в случае привлечения к субсидиарной ответственности контролирующие лица смогут принимать участие в деле о банкротстве должника. Основанием для их участие станет мотивированное ходатайство и определение арбитражного суда.
Кроме того, контролирующие лица получат право обжаловать постановления суда, которые были приняты без их участия.
Помимо этого, уточняется размер ответственности привлеченных к субсидиарной ответственности банков, страховых компаний и НПФ. Согласно закону, он не может быть больше суммы чистых активов данных организаций по состоянию на конец квартала, в котором принято решение об ответственности. Речь идет о случаях, когда основания для привлечения организации к ответственности возникли до того, как Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении.
Соответствующие поправки будут внесены в закон "О несостоятельности (банкротстве)".