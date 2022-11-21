МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет права лиц, контролирующих должника. Текст закона размещен на интернет-портале правовой информации. Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Согласно документу, теперь в случае привлечения к субсидиарной ответственности контролирующие лица смогут принимать участие в деле о банкротстве должника. Основанием для их участие станет мотивированное ходатайство и определение арбитражного суда.

Кроме того, контролирующие лица получат право обжаловать постановления суда, которые были приняты без их участия.

Помимо этого, уточняется размер ответственности привлеченных к субсидиарной ответственности банков, страховых компаний и НПФ. Согласно закону, он не может быть больше суммы чистых активов данных организаций по состоянию на конец квартала, в котором принято решение об ответственности. Речь идет о случаях, когда основания для привлечения организации к ответственности возникли до того, как Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении.

Соответствующие поправки будут внесены в закон "О несостоятельности (банкротстве)".