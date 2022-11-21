ВАШИНГТОН, 21 ноя — ПРАЙМ. Канада выпустила суверенные облигации на полмиллиарда канадских долларов (372 миллиона долларов США) для поддержки Украины, сообщило правительство страны. Канада расширила список антироссийских санкций

"Канада выпускает суверенные облигации в поддержку Украины на сумму 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

Как говорится в сообщении, канадцам предложат облигации номиналом 100 долларов, заявки на их приобретение будут приниматься до 29 ноября. Как поясняет правительство, фактически это обычные пятилетние облигации с доходностью 3,3%. После завершения всех процедур сумма, равная доходам от выпуска облигаций, будет переведена Украине через МВФ.