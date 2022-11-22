МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря

Доходы бюджета РФ, согласно законопроекту, в 2023 году составят 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы – чуть больше 29 триллионов рублей (19,4% ВВП). При этом в 2024 году ожидается увеличение доходов до 27,24 триллиона рублей, в 2025 году — до 27,98 триллиона, а расходов — соответственно до 29,43 триллиона и 29,24 триллиона рублей. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут внутренние госзаимствования.

При этом правительство получило право в следующем году обменять выпущенные ранее евробонды на сумму, эквивалентную 800 миллиардам рублей, на рублевые облигации по рыночной стоимости. Это позволит снизить объем внешнего долга РФ и сократить валютные риски, связанные с его обслуживанием.

Всего при подготовке ко второму чтению комитет Госдумы по бюджету и налогам рассмотрел 750 поправок. Комитет поддержал поправки от правительства РФ, депутатов "Единой России", ЛДПР, "Новых людей" и сенаторов, которые только по 2023 году перераспределяют в совокупности почти 2 триллиона рублей, в том числе за счет ранее зарезервированных средств. Эти поправки направлены, в первую очередь, на выполнение тех поручений, которые Госдума давала при рассмотрении проекта бюджета в первом чтении.

Помимо этого, Госдума рассмотрит во втором чтении проекты бюджетов Фонда пенсионного и социального страхования РФ и Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023-2025 годы.