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Токаев выиграл досрочные выборы президента Казахстана
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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил большинство голосов по итогам досрочных выборов президента республики, которые состоялись в воскресенье 20 ноября. Как свидетельствуют... ПРАЙМ, 22.11.2022
экономика, новости, казахстан, касым-жомарт токаев
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил большинство голосов по итогам досрочных выборов президента республики, которые состоялись в воскресенье 20 ноября.
Как свидетельствуют окончательные результаты ЦИК, Токаев набрал 81,31 процента голосов, одержав таким образом победу.
Явка на выборах составила 69,4 процента. Другие кандидаты набрали не более четырех процентов голосов.
Инаугурация состоится в субботу 26 ноября.