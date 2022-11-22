МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил большинство голосов по итогам досрочных выборов президента республики, которые состоялись в воскресенье 20 ноября.

Как свидетельствуют окончательные результаты ЦИК, Токаев набрал 81,31 процента голосов, одержав таким образом победу.

Явка на выборах составила 69,4 процента. Другие кандидаты набрали не более четырех процентов голосов.

Инаугурация состоится в субботу 26 ноября.