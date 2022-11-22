СОЧИ, 22 ноя — ПРАЙМ. Мощности плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЕС) "Академик Ломоносов", расположенной в автономном Чукотском округе, позволяют реализовать в регионе инвестпроекты на сумму 900 миллиардов рублей, это может создать девять тысяч рабочих мест, заявил губернатор региона Роман Копин. На Чукотке построят мини-АЭС для обеспечения добычи золота

Второй день форума "Атомэкспо-2022" проходит в Сириусе. Мировые политики совместно с экспертами обсуждают вопросы развития атомной отрасли в сложившихся экономических условиях.

"Запуск ПАТЕС (плавучая атомная теплоэлектростанция — ред.) "Академик Ломоносов" – это, конечно, уникальный проект, который важен для региона. Прежде всего, это предсказуемость и возможность долгосрочного планирования… Во-первых, мощность ПАТЕС — 70 мегавват — обеспечивает чистой надёжной электроэнергией жителей Певека, промышленные предприятия, морской порт… Во-вторых, это мощности для реализации крупных инвестпроектов в Чаун-Билибинской промышленной зоне региона с объёмом инвестиций более 900 миллиардов рублей и созданием рабочих мест более 9 тысяч", — сказал Копин в ходе пленарного заседания на форуме.

Он отметил, что запуск малой атомной станции окажет положительное влияние на удаленные районы округа, логистика которых на сегодняшний день ограничена. Благодаря запуску ПАТЕС в регионе будет реализована социальная программа с участием концерна "Росэнергоатом", добавил Копин.

"В этом году у нас началась совместная реализация трёхлетнего плана мероприятий с общим объёмом финансирования более 500 миллионов рублей. И к 2024 году благодаря финансовому участию концерна и поддержки "Росэнергоатом" здесь будут построены храмы, культурно-оздоровительный комплекс, детские школы искусств, благоустройства и другие проекты", — заключил губернатор.

ПАТЭС на основе атомного энергоблока "Академик Ломоносов" базируется в городе Певеке Чукотского автономного округа, ее включили в сеть 19 декабря 2019 года, а в конце мая 2020 года ввели в промышленную эксплуатацию. В конце июня станция дала первое тепло потребителям на Чукотке.