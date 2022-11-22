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Минтруд может пересмотреть список доходов, которые нельзя взимать за долги
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Минтруд может обсудить расширение перечня доходов, которые нельзя изымать за долги. Замглавы ведомства Андрей Пудов принял участие в пленарном заседании Госдумы, в рамках которого... ПРАЙМ, 22.11.2022
экономика, новости, минтруд рф, доходы, долги, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минтруд может обсудить расширение перечня доходов, которые нельзя изымать за долги.
Замглавы ведомства Андрей Пудов принял участие в пленарном заседании Госдумы, в рамках которого был рассмотрен проект, запрещающий списывать пенсионные выплаты детей-инвалидов за долги их родителей.
Один из депутатов спросил у замминистра, не планирует ли Министерство труда расширить перечень доходов, защищенных от взыскания в связи с задолженностью.
"Давайте ко второму чтению посмотрим", — ответил Пудов.
Ранее Минтруд разработал новую модель соцстрахования самозанятых.