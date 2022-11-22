МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Минтруд может обсудить расширение перечня доходов, которые нельзя изымать за долги. Минтруд ожидает роста зарплат в России по итогам года

Замглавы ведомства Андрей Пудов принял участие в пленарном заседании Госдумы, в рамках которого был рассмотрен проект, запрещающий списывать пенсионные выплаты детей-инвалидов за долги их родителей.

Один из депутатов спросил у замминистра, не планирует ли Министерство труда расширить перечень доходов, защищенных от взыскания в связи с задолженностью.

"Давайте ко второму чтению посмотрим", — ответил Пудов.

Ранее Минтруд разработал новую модель соцстрахования самозанятых.