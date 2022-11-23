МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 (2388). В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 53 (2385)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 804-П от 21.09.2022 "О порядке отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций, а также аудиторских организаций и актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70920 от 10.11.2022, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— указание № 6251-У от 22.09.2022 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 25 декабря 2017 года № 185-И" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70921 от 10.11.2022, вступает в силу c 1.10.2023/;

— указание № 6256-У от 26.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 сентября 2015 года № 488-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70856 от 8.11.2022, вступает в силу c 1.01.2023/;

— указание № 6257-У от 26.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 494-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70857 от 8.11.2022, вступает в силу c 1.01.2023/;

— указание № 6258-У от 26.09.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 1 октября 2015 года № 493-П" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70855 от 8.11.2022, вступает в силу c 1.01.2023/;

— информационное письмо № ИН-018-59/134 от 21.11.2022 "О недопустимости перенаправления владельца транспортного средства с сайта страховщика на иной сайт с целью заключения договора Е-ОСАГО с иным страховщиком".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о включении ЦМРБанк /ООО/ в реестр банков — участников системы обязательного страхования вкладов; сообщение АСВ об исключении КБ "ССтБ" /ООО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов; объявления Банка России.