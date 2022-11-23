МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Недельная инфляция в РФ ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, с начала года по 21 ноября потребительские цены выросли на 10,86%, сообщил в среду Росстат. В Нидерландах оценили, на сколько вырастет счет за газ в стране к 2024 году

"За период с 15 по 21 ноября 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,11%, с начала ноября – 100,18%, с начала года – 110,86%", — говорится в документе.

Прирост цен на плодоовощную продукцию продолжил ускоряться. На неделе с 15 по 21 ноября она подорожала на 2,7% после 2% на предыдущей неделе. В частности рост цен на огурцы ускорился до 11,3% с 6,4% на предыдущей неделе, на помидоры, напротив, замедлился — до 4,1% с 5,59%. Кроме того, свекла выросла в цене на 2,5%, бананы – на 0,9%, морковь – на 0,5%, яблоки – на 0,2%, картофель – на 0,1%. В то же время цены на лук снизились на 0,6%, на капусту – на 0,5%.

Из 34 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 15 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка — на 1,32%. Следом идет сахар с 0,95%. Маргарин подешевел на 0,59%, подсолнечное масло — на 0,39%, овощные консервы для детского питания — на 0,34%, шоколадные конфеты — на 0,22%, сосиски и сардельки, а также свинина — на 0,21%. Также снижение цены отмечено на мясо кур, сухие молочные смеси для детского питания, полукопченые и варено-копченые колбасы, печенье и рис — на 0,1%. Цена на чай не изменилась.

Подорожание наблюдалось по 18 наименованиям продуктов, и сильнее всего подорожала вареная колбаса — на 0,55%. Кроме того, выросли цены на молоко – на 0,4%, мясные консервы для детского питания и яйца – на 0,3%, на баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшено – на 0,2%, на рыбу, сливочное масло, сметану, творог, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия — на 0,1%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости лидеры роста цен: зубные пасты — на 0,63%, сухие корма для домашних животных — на 0,46%, туалетное мыло — на 0,41%, пеленки для новорожденных — на 0,31%, туалетная бумага — на 0,19%. Также Росстат зафиксировал рост цен на мужские майки и футболки (на 0,33%), детские футболки (на 0,22%) и кроссовки для взрослых (на 0,2%). Спички, стиральные порошки и гигиенические прокладки подорожали на 0,1%. В то же время цены на хозяйственное мыло снизились на 0,3%, детские подгузники – на 0,2%.

На неделе с 15 по 21 ноября смартфоны и электропылесосы несколько подешевели — на 0,07% и 0,04%, цена на телевизоры не изменилась. Цены на отечественные легковые автомобили также не изменились, на иностранные — выросли на 0,01%. Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, дизельное топливо – на 0,9%.

Росстат на отчетной неделе зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе на поливитамины (на 0,72%), аллохол (на 0,47%), корвалол (0,28%), препарат от кашля "Ренгалин" (на 0,21%). Подешевели валидол и мазь "Левомеколь".

Стоимость полета в салоне экономического класса снизилась на 3,2% (неделей ранее был рост — на 3,21%).