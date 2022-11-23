МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении на 21 ноября замедлилась до 12,3% с 12,4% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". В России за неделю резко подорожали два продукта

"На неделе с 15 по 21 ноября 2022 года инфляция составила 0,11%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться – до 12,3% год к году", — говорится в документе.

Как говорится в документе, в сегменте продовольственных товаров рост цен ускорился до 0,14% за счет более высоких темпов удорожания плодоовощной продукции (2,68%).

"При этом на продовольственные товары за исключением плодоовощной продукции дефляция продолжилась (минус 0,14%). В секторе непродовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,07% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На туристические и регулируемые услуги темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,15% после 0,14% неделей ранее)", — добавили в министерстве.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.