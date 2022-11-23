ВОЛГОГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Несырьевой неэнергетический экспорт России "приземлился на дно" из-за санкций и с этой нижней границы будет отскакивать, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков. В Венгрии заявили, что будут добиваться исключения из ограничений цен

"То, что происходит — мы уже в значительной степени приземлились на дно, в принципе, поняли эффекты санкций. Несырьевой неэнергетический экспорт грохнулся на 16-18%, и больше уже вряд ли упадет. Это некая нижняя граница, с которой мы будем отскакивать", — сказал Осьмаков в ходе пленарного заседания межрегионального экономического промышленно-энергетического форума.

Госдума в четверг планирует рассмотреть правительственный законопроект, направленный на государственную поддержку российского несырьевого неэнергетического экспорта. Проектом, в частности, предлагается законодательно закрепить понятие "несырьевой неэнергетический экспорт". Это позволит создать единообразный подход к классификации различных товарных позиций, относящихся к такому экспорту.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце октября говорил, что номинальная стоимость несырьевого неэнергетического экспорта РФ, несмотря на сокращение поставок, за восемь месяцев текущего года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 125 миллиардов долларов.

В свою очередь генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина тогда же говорила, что продукцию из России продолжают покупать около 200 стран.