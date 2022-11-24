МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в ноябре вырос до 85 пунктов с уровня октября в 84,3 пункта, считают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. В Германии планируют ввести налог на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Официальная статистика будет опубликована в релизе исследовательского института IFO в четверг, 24 ноября, в 12.00 мск.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что индекс экономических ожиданий в Германии вырос в ноябре до 77 пунктов с 75,6 пункта в предыдущем месяце, а индекс текущей экономической ситуации снизился до 93,8 пункта с октябрьских 94,1 пункта.