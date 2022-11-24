События в сфере макроэкономики и бизнеса 24 ноября
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|USD
|США — День благодарения — выходной на биржах
|0:30
|CAD
|Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс
|0:30
|CAD
|Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг
|53,2
|50 (факт)
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь)
|75,6
|77
|12:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь)
|94,1
|93,8
|12:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь)
|84,3
|85
|12:45
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|13:00
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|13:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|14:00
|GBP
|Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь)
|-4
|-8
|14:15
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|15:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
|16:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:15
|EUR
|Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии
|16:45
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн
|19:00
|EUR
|Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.11)
|552,1 млрд долл (на 11.11)
|RUB
|ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 11.10.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)
|RUB
|Квадра — ВОСА (реестр закрыт 31.10.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества)
|RUB
|ТГК-14 — СД (отчеты об исполнении бизнес-плана, инвестпрограммы и кредитной политики за 1-9м2022, изменения состава правления ПАО)
https://1prime.ru/state_regulation/20221124/838934005.html