МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 24 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  USD США — День благодарения — выходной на биржах    
0:30 CAD Канада — Выступление первого заместителя Управляющего Банка Канады Кэролин Роджерс    
0:30 CAD Канада — Выступление Главы Банка Канады /BoC/ Тифа Маклема    
3:30 JPY Япония — Индекс PMI в секторе услуг 53,2 50 (факт)
12:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (ноябрь) 75,6 77
12:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (ноябрь) 94,1 93,8
12:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (ноябрь) 84,3 85
12:45 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена    
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
13:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
13:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
14:00 GBP Великобритания — Индекс промышленных заказов (CBI) (ноябрь) -4 -8
14:15 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
15:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике    
16:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:15 EUR Еврозона — Выступление представителя ЕЦБ, председателя Европейской службы банковского надзора /EBA/ Андреа Энрии    
16:45 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Кетрин Манн    
19:00 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 18.11) 552,1 млрд долл (на 11.11)  
  RUB ГМК Норильский никель — ВОСА (реестр закрыт 11.10.22, в заочной форме, досрочные перевыборы СД)    
  RUB Квадра — ВОСА (реестр закрыт 31.10.2022, в заочной форме, изменения в Устав, исключающие указание на то, что ПАО является публичным, заявление в ЦБ об освобождении от обязанности раскрывать информацию, заявление о делистинге всех акций Общества)    
  RUB ТГК-14 — СД (отчеты об исполнении бизнес-плана, инвестпрограммы и кредитной политики за 1-9м2022, изменения состава правления ПАО)    