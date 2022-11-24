МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 57 (2389). В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 56 (2388)

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6195-У от 4.07.2022 "О внесении изменений в Положение Банка России от 19 декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 70919 от 10.11.2022, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/.